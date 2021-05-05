Цыганков и Сидорчук возвращаются – Динамо объявило заявку на поединок 25-го тура УПЛ
Главный тренер Динамо Мирча Луческу определился со списком игроков, которые будут противостоять подопечным Остапа Маркевича в очередном туре чемпионата Украины.
Уже сегодня, 5 мая, киевское Динамо на выезде проведет домашний поединок 25-го тура украинской Премьер-лиги против Мариуполя.
Динамо впервые выйдет на матч в третьем комплекте формы
Мирча Луческу взял на матч 21 футболиста, а форвард Владислав Ванат остался в Мариуполе после матча дублирующих составов, сообщает официальный сайт Динамо.
В игре с азовцами главный тренер Динамо будет рассчитывать на следующих исполнителей:
Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан, Валентин Моргун.
Защитники: Денис Попов, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Сирота, Александр Тимчик, Сидклей, Томаш Кендзёра.
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена, Виктор Цыганков, Богдан Леднев, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский.
Нападающие: Артем Беседин, Владислав Супряга, Жерсон Родригес, Владислав Ванат.
Напомним, поединок на стадионе имени Владимира Бойко стартует в 14:00.