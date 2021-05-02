На поединок 25-го тура УПЛ киевляне оденут третий комплект формы, сообщает Динамомания.

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Футболки в темных тонах игроки Динамо примеряют впервые. Дебютная в истории "бело-синих" третья экипировка была представлена еще в конце лета 2020-го, но команда ни разу ее не использовала.

К слову, матч против Мариуполя состоится 5 мая, но для подопечных Мирчи Луческу он не будет иметь турнирного значения. Киевляне еще в 23-м туре обеспечили себе досрочное чемпионство.

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Фото третьего комплекта формы: