Головний тренер Динамо Мірча Луческу визначився зі списком гравців, які протистоятимуть підопічним Остапа Маркевича у черговому турі чемпіонату України.

Вже сьогодні, 5 травня, київське Динамо на виїзді проведе домашній поєдинок 25-го туру української Прем'єр-ліги проти Маріуполя.

Динамо вперше вийде на матч у третьому комплекті форми

Мірча Луческу взяв на матч 21 футболіста, а форвард Владислав Ванат залишився у Маріуполі після матчу дублюючих складів, повідомляє офіційний сайт Динамо.

У грі з азовцями головний тренер Динамо буде розраховувати на наступних виконавців:

Воротарі: Денис Бойко, Георгій Бущан, Валентин Моргун.

Захисники: Денис Попов, Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Олександр Тимчик, Сідклей, Томаш Кендзьора.

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Карлос Де Пена, Віктор Циганков, Богдан Лєднєв, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський.

Форварди: Артем Бєсєдін, Владислав Супряга, Жерсон Родрігес, Владислав Ванат.

Нагадаємо, поєдинок на стадіоні імені Володимира Бойка стартує о 14:00.

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