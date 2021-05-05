Циганков та Сидорчук повертаються – Динамо оголосило заявку на поєдинок 25-го туру УПЛ
Головний тренер Динамо Мірча Луческу визначився зі списком гравців, які протистоятимуть підопічним Остапа Маркевича у черговому турі чемпіонату України.
Вже сьогодні, 5 травня, київське Динамо на виїзді проведе домашній поєдинок 25-го туру української Прем'єр-ліги проти Маріуполя.
Динамо вперше вийде на матч у третьому комплекті форми
Мірча Луческу взяв на матч 21 футболіста, а форвард Владислав Ванат залишився у Маріуполі після матчу дублюючих складів, повідомляє офіційний сайт Динамо.
У грі з азовцями головний тренер Динамо буде розраховувати на наступних виконавців:
Воротарі: Денис Бойко, Георгій Бущан, Валентин Моргун.
Захисники: Денис Попов, Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Олександр Тимчик, Сідклей, Томаш Кендзьора.
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Карлос Де Пена, Віктор Циганков, Богдан Лєднєв, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський.
Форварди: Артем Бєсєдін, Владислав Супряга, Жерсон Родрігес, Владислав Ванат.
Нагадаємо, поєдинок на стадіоні імені Володимира Бойка стартує о 14:00.