Этот матч должны были сыграть в Киеве, однако реконструкция газона на стадионе Мариуполя заставила провести летнюю домашку Мариуполя на НСК Олимпийский. Работы затянулись – впервые сыграть в родных стенах команда смогла только в марте, после чего еще два месяца подопечные Остапа Маркевича скитались по чужим аренам. На выходных они вернулись, чтобы перед собственными болельщиками "сгореть" Львову.

Последнее поражение было особенно болезненным, ведь у Мариуполя были шансы на успешное завершение борьбы за выживание. Теперь же команда остается на двенадцатой строчке с отрывом от зоны вылета всего в четыре очка – за два тура до конца сезона это очень неприятный расклад. Впрочем, ситуация выглядит катастрофически только в теории, ведь на практике азовцы никуда не вылетят – для сохранения прописки в элите им даже не нужно набирать очки. Необходимо просто дождаться первой осечки Миная, у которого в календаре стоят матчи с Шахтером и Ворсклой. При этом при равенстве очков Мариуполь будет выше.

Будем откровенны – из УПЛ вылетит Минай. Фиаско закарпатцев оказалось очень кстати для азовцев, потому что их футбол во втором круге чемпионата реально тянет на понижение в классе. За одиннадцать последних туров команда Остапа Маркевича потерпела семь поражений и расписала три ничьи, выиграв только у Ингульца – при этом петровцы забили им три раза. Некоторое время Мариуполь демонстрировал хотя бы неплохую игру, но ближе к завершению сезона от нее не осталось и следа. Как в таких условиях побеждать Динамо – неизвестно.

Среди фанов киевлян существует уверенность, что азовцы "умирают" за очки в матчах против столичного коллектива. Возможно, так и есть, однако это все равно не помогает Мариуполю – за 49 поединков младший брат Шахтера получил только две победы над "бело-синими", причем одна из них оказалась технической, а другая произошла десять лет назад. К тому же, за десять последних встреч была зафиксирована всего одна ничья.

К хорошей истории противостояния стоит добавить прекрасную форму Динамо в текущем сезоне. Подопечные Мирчи Луческу теряли очки только с Зарей, Десной, Шахтером и Колосом – а всех остальных уверенно выносили, причем только черниговцы зацепились за положительный результат дважды . Весной коллектив выглядит особенно мощно – не потерпел ни одного поражения в УПЛ за одиннадцать туров, обыграв Зарю, Шахтер и Александрию.

После завоевания чемпионства все ожидали ослабления от Динамо. Всё же им необходимо готовиться к финалу Кубка, да и перед Евро необходимо себя беречь. К сожалению для соперников , киевляне и не думают останавливаться – Ингулец в золотом матче уничтожили (5:0), а Ворсклу разгромили на выезде со счетом 4:1. Теперь на пути оказался Мариуполь, который после истории с "технарем" будет принципиальным соперником. Словом, хозяевам сегодня может быть туго.

Кадровая ситуация

Травмированные: Вербич, Сидорчук, Белуце, Костевич, Бурда, Нещерет – Сикан

Под вопросом: Цыганков, Сидорчук (Динамо Киев)

Дисквалифицированы: Быков, Очеретько (Мариуполь)

Ориентировочные составы на матч Динамо – Мариуполь

Динамо: Бущан – Кендзера, Сирота, Забарный, Миколенко – Андриевский, Шепелев – Караваев, Буяльский, де Пена – Беседин

Мариуполь: Гальчук – Меличенко, Чоботенко, Сагуткин, Стасюк – Чех, Танковский – Мышнёв, Бондаренко, Топалов – Кулаков

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Мариуполь демонстрирует очень слабый футбол, а Динамо бешеную агрессию, особенно в последних турах. В таких условиях прогнозировать что-то, кроме победы киевлян, нет смысла – команды в разных весовых категориях, да еще и в разной форме. Впрочем, вряд ли сегодня стоит ожидать разгрома – "бело-синим" необходимо экономить силы на этой неделе, ведь в среду их ждет финал Кубка против Зари.