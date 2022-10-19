Угода 24-річного лідера розрахована до кінця сезону, тож з першого січня він зможе підписувати попередній контракт з іншим клубом. Наразі Віктор та Динамо не можуть знайти спільної мови щодо продовження співпраці.

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Ігор Циганик припускає, що Циганков має домовленість з іншим клубом. "Гадаю, він уже підписав попередній контракт. Зараз у нього є певні варіанти, не важливо Генк це чи Гент, та будь-який клуб! Коли футболіст йде безкоштовно, то клубам простіше дати йому гарні підйомні", – резюмував журналіст на YouTube-каналі ВЗБІРНА.

Цього сезону Віктор провів 12 поєдинків за киян у всіх турнірах, забив чотири м'ячі та віддав три результативні передачі. "Біло-сині" йдуть в УПЛ лишень дев'ятими. З Ліги Європи вони вже вилетіли, тож залишаються лише примарні шанси на Лігу конференцій.

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