"Как только Цыганков прибыл в команду, мы поняли, что это игрок другого уровня. В третьей зоне Виктор делает разницу в плане голов и ассистов. Кроме того, на поле он очень работящий.

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У него великолепная левая нога. Именно такого игрока мы хотели подписать зимой, чтобы сделать шаг вперед в своем прогрессе", – цитирует Санчеса AS.

К слову, после 26-ти туров Жирона в турнирной таблице Ла Лиги идет двенадцатой, набрав 31 очко. Улучшить свое положение каталонцы смогут уже в субботу, 1 апреля, в матче с Эспаньолом. Начало встречи в 15:00.

Напомним, Цыганков перешел в Жирону из Динамо в зимнее трансферное окно за 5 млн евро. В 7 матчах за испанцев он забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

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