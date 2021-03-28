"Цыгане вас обыграли", – капитан молодежки Румынии ответил наглым венграм после матча Евро U-21
15:25 - Читати українською
Румынский хавбек Мариус Марин пристыдил команду Венгрии U-21.
Сборная Румынии вырвала победу у Венгрии (2:1) в рамках матча группового этапа Евро U-21.
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Капитан румынской команды Мариус Марин после игры намекнул на некорректные высказывания соперника. "Эти цыгане, которыми вы называли нас на поле, обыграли вас со счетом 2:1. Вперед, Румыния!" – написал Марин в Instagram.
Румыния расположилась в группе А на второй строчке, уступая немцам лишь по дополнительным показателям, венгры – последние.
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