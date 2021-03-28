Сборная Румынии вырвала победу у Венгрии (2:1) в рамках матча группового этапа Евро U-21.

Евро U-21: Германия спасла ничью в поединке с Нидерландами, Венгрия уступила Румынии

Капитан румынской команды Мариус Марин после игры намекнул на некорректные высказывания соперника. "Эти цыгане, которыми вы называли нас на поле, обыграли вас со счетом 2:1. Вперед, Румыния!" – написал Марин в Instagram.

Румыния расположилась в группе А на второй строчке, уступая немцам лишь по дополнительным показателям, венгры – последние.

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