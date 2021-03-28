Збірна Румунії вирвала перемогу в Угорщини (2:1) в рамках матчу групового етапу Євро U-21.

Євро U-21: Німеччина врятувала нічию у двобої з Нідерландами, Угорщина поступилась Румунії

Капітан румунської команди Маріус Марін після гри натякнув на некоректні висловлювання суперника. "Ці цигани, якими ви називали нас на полі, обіграли вас з рахунком 2:1. Вперед, Румуніє!" – написав Марін в Instagram.

Румунія розташувалась у групі А на другій сходинці, поступаючись німцям лише за додатковими показниками, угорці – останні.

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