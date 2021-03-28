"Цигани вас обіграли", – капітан молодіжки Румунії відповів нахабним угорцям після матчу Євро U-21
15:24 - Читать на русском
Румунський хавбек Маріус Марін присоромив команду Угорщини U-21.
Збірна Румунії вирвала перемогу в Угорщини (2:1) в рамках матчу групового етапу Євро U-21.
Євро U-21: Німеччина врятувала нічию у двобої з Нідерландами, Угорщина поступилась Румунії
Капітан румунської команди Маріус Марін після гри натякнув на некоректні висловлювання суперника. "Ці цигани, якими ви називали нас на полі, обіграли вас з рахунком 2:1. Вперед, Румуніє!" – написав Марін в Instagram.
Румунія розташувалась у групі А на другій сходинці, поступаючись німцям лише за додатковими показниками, угорці – останні.
Бомбардир із бензопилою: Ерлінг Холанд працює на тракторі, не має дівчини і лякає не тільки голами
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter