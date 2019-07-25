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Цуриков пропустит длительный срок – украинцу понадобилась операция

00:05 20 Читати українською
Цуриков пропустит длительный срок – украинцу понадобилась операция
Андрей Цуриков (по центру) / Яблонец

Украинский защитник Яблонца Андрей Цуриков рассказал о своих проблемах со здоровьем.

"Давно уже беспокоило прикрепление приводящей мышцы, поэтому пришлось сделать операцию. Думаю, на восстановление уйдет где-то полтора-два месяца", – цитирует Цурикова Footboom.

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Напомним, украинский защитник перешел в Яблонец из Александрии только этим летом, подписав с чешским клубом контракт сроком на 2 года.

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К слову, в прошлом сезоне УПЛ Цуриков сыграл за Александрию 24 поединка, в которых фланговый защитник забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

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Мир Андрей Цуриков Андрей Цуриков Яблонец Яблонец Украинцы за рубежом
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