Лига чемпионов 2019/20: Зубков отличился ассистом за Ференцварош и помог команде Реброва одержать победу

В Европе стартовал второй раунд квалификации ЛЧ 2019/20. Ференцварош с украинцами в составе уверенно победил своего оппонента.

Лига чемпионов 2019/20, 2-й квалификационный раунд. Первый матч

Ференцварош – Валлетта – 3:1

Голы: Двали, 19 (пен), Ландзафаме, 36 (пен), 59 – Юри, 85

Удаление: Борг, 90+4 (Валлетта)

Сергей Ребров в стартовом составе Ференцвароша на матч против чемпиона Мальты выпустил трех украинцев – Данила Игнатенко, Игоря Харатина и Александра Зубкова. Еще в первом тайме венгерская команда забила дважды – сначала после подачи углового Двали переправил мяч в ворота Валлетты.

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На 35-й минуте Зубков навесил со штрафного, а один из игроков гостей сфолил против Ландзафаме. Сам итальянец реализовал пенальти и удвоил счет. К слову, Зубков мог записать в свой актив еще и ассист, но его партнер не реализовал хорошую возможность после паса украинца.

Впрочем, во втором тайме 22-летний хавбек все же отметился результативным действием. Зубков эффектно отдал на Ландзафаме, а тот легко переиграл голкипера.

Видео ассиста Зубкова:

Впрочем, гости все же отыграли один гол, автором которого стал Юри. 3:1 – победа Ференцвароша, которая позволяет Сергею Реброву и его подопечным чувствовать себя достаточно уверенно. К слову, все украинцы отыграли поединок полностью.

Ответный матч пройдет 30 июля. Напомним, победитель этой пары в следующем раунде будет противостоять сильнейшему в дуэли Сабуртало – Динамо – первый матч – 0:2).

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