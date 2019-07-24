toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК ЧЕМПИОНОВ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ БУДУЧНОСТЬ - ЗАРЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Сухоцкий помог Словану победить Фероникели во втором квалификационном раунде Лиги Европы 2019/20

20:56 10 Читати українською
Сухоцкий помог Словану победить Фероникели во втором квалификационном раунде Лиги Европы 2019/20
ФК Слован

Состоялся первый поединок второго квалификационного раунда Лиги Европы между Слованом и Фероникели.

 

Лига Европы 2019/20, 2-й квалификационный раунд

Слован – Фероникели – 2:1

Голы: Ноно, 9, Спорар, 61 (пен) – Хоти, 67

Квалификация Лиги Европы: Астана Григорчука не справилась с андоррским клубом, Дюделанж переиграл Шкендию

Состоялся первый поединок второго квалификационного раунда Лиги Европы между Слованом и Фероникели. В составе команды из Братиславы вышел украинский защитник Артем Сухоцкий, а также экс-игрок Олимпика Моха и бывший футболист Зари Рафаэль да Силва.

Команда украинца вышла вперед уже в дебюте встречи, а во втором тайме Слован удвоил свое преимущество благодаря точному удару с пенальти. Правда, уже через 6 минут команда из Косова отыграла один мяч. В итоге – победа команды со Словакии со счетом 2:1.

Ответный матч пройдет 30 июля.

blog_ava
Ювентус – Интер: шоу Роналду с очередным голом, фиаско Де Лигта и невероятный Буффон, который взял три пенальти
17:18
602
Теги
Главное Лига Европы Фероникели Фероникели Рафаэль Да Силва Рафаэль Да Силва Украинцы за рубежом Слован - Фероникели Артем Сухоцкий Артем Сухоцкий Моха Моха Слован Слован
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
35
мин
Црвена Звезда
21:45
ХИК
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук