Сухоцкий помог Словану победить Фероникели во втором квалификационном раунде Лиги Европы 2019/20

Состоялся первый поединок второго квалификационного раунда Лиги Европы между Слованом и Фероникели.

Лига Европы 2019/20, 2-й квалификационный раунд

Слован – Фероникели – 2:1

Голы: Ноно, 9, Спорар, 61 (пен) – Хоти, 67

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Состоялся первый поединок второго квалификационного раунда Лиги Европы между Слованом и Фероникели. В составе команды из Братиславы вышел украинский защитник Артем Сухоцкий, а также экс-игрок Олимпика Моха и бывший футболист Зари Рафаэль да Силва.

Команда украинца вышла вперед уже в дебюте встречи, а во втором тайме Слован удвоил свое преимущество благодаря точному удару с пенальти. Правда, уже через 6 минут команда из Косова отыграла один мяч. В итоге – победа команды со Словакии со счетом 2:1.

Ответный матч пройдет 30 июля.