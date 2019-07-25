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Цуріков пропустить тривалий термін – українцю знадобилась операція

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Цуріков пропустить тривалий термін – українцю знадобилась операція
Андрій Цуріков (по центру) / Яблонец

Український захисник Яблонця Андрій Цуріков розповів про свої проблеми зі здоров'ям.

"Давно вже турбувало прикріплення привідного м'яза, тому довелося зробити операцію. Думаю, на відновлення піде десь півтора-два місяці", – цитує Цурікова Footboom.

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Нагадаємо, український захисник перейшов у Яблонец з Олександрії лише цього літа, підписавши з чеським клубом контракт на 2 роки.

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До слова, у минулому сезоні УПЛ Цуріков зіграв за Олександрію 24 поєдинки, у яких фланговий захисник забив 3 голи та віддав 5 результативних передач.

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Світ Андрій Цуріков Андрій Цуріков Яблонец Яблонец Українці за кордоном
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