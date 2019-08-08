ЦСКА София – Заря: стартовые составы и онлайн-трансляция матча квалификации Лиги Европы

Заря поборется за выход в следующий раунд квалификации Лиги Европы в матче против софийского ЦСКА. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию матча - этой новости на "Футбол 24".

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы ЦСКА София – Заря стартует в 20:30 по киевскому времени. Телетрансляция пройдёт на канале "УНИАН", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".

ЦСКА София – Заря: анонс матча 3-го квалификационного раунда ЛЕ

Стартовые составы

ЦСКА София: Черняускас – Альбентоса, Томас, Занев – Турицов, Бикел, Малинов, Жефферсон – Родригеш, Сов, Эвандро

Запасные: Бузатто, Кэри, Вотт, Соломон-Отабор, Фаббрини, Антов, Галабов

Заря: Шевченко – Тымчик, Вернидуб, Абу Ханна, Михайличенко – Иванисения, Хомченовский, Кочергин – Юрченко – Лунёв, Будковский

Запасные: Василь, Каменюка, Леднев, Кабаев, Русин, Чеберко, Арвеладзе

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