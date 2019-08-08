Заря расписала результативную выездную ничью с ЦСКА Софией

В рамках первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы Заря благодаря точному удару Владлена Юрченко с пенальти сумели удержать ничью с ЦСКА Софией (1:1).

Заря начала поединок гораздо активнее, сразу же захватив контроль над мячом. Уже на 2-й минуте луганцы создали опасный момент: Михайличенко сместился с левого фланга в центр и метров с 25-ти выстрелил в ближнюю девятку – рядом со штангой! Впрочем, на этом острота со стороны "мужиков" завершилась, хотя несколько раз гости входили в штрафную соперника без завершающего удара.

ЦСКА София ничем не могла ответить. Боглары играли откровенно примитивно, надеясь на длинные забросы за спину защитникам – это приводило лишь к офсайдам. Неплохо выглядел только левый фланг, где действовал техничный бразилец Эвандро, однако и он регулярно допускал брак в элементарных ситуациях. Казалось, что "армейцам" ничего не светит в этом поединке, однако на 13-й минуте они провели не слишком быструю атаку левым флангом и открыли счёт: Малинов получил вертикальный пас и прострелил в спины защитникам, а Эвандро замкнул ударом в ближнюю девятку – 1:0. Невероятно простое взятие ворот.

Заря могла сравнять уже на 17-й минуте после стандарта с правого фланга: Юрченко исполнил подачу, а Вернидуб, выиграв верховую борьбу, пробил головой – выше ворот! Впрочем, тут же "мужики" могли и привезти себе второй пропущенный гол. На 19-й Тимчик ненароком сбросил подачу с левого фланга прямо на Сова, то прикрыл мяч корпусом и отбросил его под удар Жеферсону, а бразилец выстрелил с левого края штрафной – над перекладиной!

На этом конструктивный футбол в первом тайме завершился. ЦСКА Софии удалось свести матч к жесткой силовой борьбе, в которой луганчане выглядели несколько слабее. Вообще, игра подопечных Виктора Скрипника вво второй половине первого тайма откровенно разочаровывала, хотя и болгары ничего не создавали. Тем более неожиданным выглядел гол Зари на 45-й минуте с пенальти: Хомченовский прошел по левому флангу и прострелил, мяч попал в руку Альбентоса, арбитр указал на "точку", а Юрченко уверенно реализовал "одиннадцатиметровый" – 1:1.

После перерыва Заря захватила инициативу и обступила штрафную ЦСКА Софии. Уже на на 48-й минуте подачу Будковского защитники "армейцев" едва не срезали в собственные ворота, а после следующего навеса с углового Иванисеня получил скидку и пробил с линии вратарской – получилось слишком высоко! На 53-й Лунёв ударом головой замкнул кросс Хомченовского, но голкипер легко поймал мяч. Кроме того, луганчане исполнили несколько опасных передач в штрафную без завершения, но с выигрышем подбора. До 60-й минуты ЦСКА ответил лишь одной дальней подачей с правого фланга на Жеферсона, однако бразильцу удалось лишь сбросить сферу в руки Шевченко.

На 60-х минутах ЦСКА Софии удалось выровнять матч, снова превратив его в мэйн-ивент UFC. Виктор Скрипник быстро отреагировал на уменьшение скоростей, выпустив на поле Русина и Леднева - нельзя сказать, что это сразу усилило декабря Зари, но инициатива осталась за луганчанами. Впрочем, в начале 70-х они расслабились, за что сразу могли быть наказаны: так, на 72-й Жеферсон пробил из-за пределов штрафной, а Шевченко парировал перед собой – Сов сразу же пошел на добивание, но Никита успел исправить свою ошибку, накрыв мяч. На 74-й же Абу Ханна не успел за вингером "армейцев", сбив его перед собственной штрафной площадкой. Арбитр назначил стандарт, с которого выстрелил Тьягу – рядом со штангой.

Заря быстро выровняла ход встречи, однако на эндшпиль сил "мужикам" уже не хватило. Луганчане начали откровенно сушить игру, поэтому завершение поединка оказалось нервным, но скучным для нейтрального болельщика – на 80-х минутах моментов не возникало ни у наших, ни у чужих ворот. У хозяев было несколько банальных подач в руки Шевченко, у гостей ряд проходов по флангам без остроты и неточный удар Хомченовського с офсайда. Вот и всё. Финальный свисток зафиксировал результативную ничью.

Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы сыграют через неделю в Запорожье. Заря имеет преимущество в виде выездного гола, но поединок обещает быть непростым.