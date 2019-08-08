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ЦСКА Софія – Зоря: стартові склади та онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги Європи

19:30 560 Читать на русском
ЦСКА Софія – Зоря: стартові склади та онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги Європи
ЦСКА Софія – Зоря: стартові склади та відеотрансляція матчу кваліфікації Ліги Європи

Зоря побореться за вихід у наступний раунд кваліфікації Ліги Європи в матчі проти софійського ЦСКА. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу – цій новині на "Футбол 24".

 

Матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи ЦСКА Софія – Зоря стартує о 20:30 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "УНІАН", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

ЦСКА Софія – Зоря: анонс матчу 3-го кваліфікаційного раунду ЛЄ

Стартові склади

ЦСКА Софія: Черняускас – Альбентоса, Томас, Занєв – Туріцов, Бікель, Малінов, Жефферсон – Родрігеш, Сов, Евандро

Запасні: Бузатто, Кері, Вотт, Соломон-Отабор, Фаббріні, Антов, Галабов

Зоря: Шевченко – Тимчик, Вернидуб, Абу Ханна, Михайліченко – Іванісенія, Хомченовський, Кочергін – Юрченко – Луньов, Будківський

Запасні: Василь, Каменюка, Лєднєв, Кабаєв, Русин, Чеберко, Арвеладзе

ЦСКА Софія – "вбивця чемпіонів" з тріумфатором головного єврокубка на чолі: представлення суперника Зорі в Лізі Європи

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ЦСКА Софія – Зоря: анонс матчу 3-го кваліфікаційного раунду ЛЄ
08:00
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