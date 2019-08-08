ЦСКА Софія – Зоря: стартові склади та онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги Європи

Зоря побореться за вихід у наступний раунд кваліфікації Ліги Європи в матчі проти софійського ЦСКА. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу – цій новині на "Футбол 24".
Матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи ЦСКА Софія – Зоря стартує о 20:30 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "УНІАН", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
ЦСКА Софія – Зоря: анонс матчу 3-го кваліфікаційного раунду ЛЄ
Стартові склади
ЦСКА Софія: Черняускас – Альбентоса, Томас, Занєв – Туріцов, Бікель, Малінов, Жефферсон – Родрігеш, Сов, Евандро
Запасні: Бузатто, Кері, Вотт, Соломон-Отабор, Фаббріні, Антов, Галабов
Зоря: Шевченко – Тимчик, Вернидуб, Абу Ханна, Михайліченко – Іванісенія, Хомченовський, Кочергін – Юрченко – Луньов, Будківський
Запасні: Василь, Каменюка, Лєднєв, Кабаєв, Русин, Чеберко, Арвеладзе
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