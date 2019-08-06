ЦСКА Софія – "вбивця чемпіонів" з тріумфатором головного єврокубка на чолі: представлення суперника Зорі в Лізі Європи

Напередодні чергового двобою Зорі за місце у груповому етапі Ліги Європи, "Футбол 24" зібрав для Вас основні факти про суперника луганців – ЦСКА Софія.

Загальна інформація

Дата заснування: 5 травня 1948 року

Рейтинг УЄФА: 300 місце

Титули та досягнення: чемпіон Болгарії (31 раз), володар Кубка Болгарії (21), тріумфатор Суперкубка країни (4)

Найвище досягнення у єврокубках: двічі півфіналіст Кубка європейський чемпіонів (1966/67 та 1981/82)

Прізвиська: "армійці", "червоні"

Домашній стадіон: Болгарська армія (місткість 22 015)

Головний тренер: Любко Петровіч (Сербія)

Зоря зустрінеться з віце-чемпіоном Болгарії в наступному раунді Ліги Європи

Історія

Офіційною датою заснування клубу вважають 5 травня 1948-го, хоча насправді першу цеглину фундаменту найтитулованішої болгарської команди було закладено ще у далекому 1923 році. Тоді на футбольній карті з'явився клуб Атлетік Слава 1923, який був сформований з двох різни команд (як не дивно – Атлетік та Слава).

Після багаторічних перетрубацій клуб був приписаний у 1948-му до Центрального будинку Збройних сил Болгарії (болгарська абревіатура "ЦДВ"), з цього моменту і розпочалась історія майбутнього ЦСКА. Вже через три роки після офіційного заснування "армійці" святкували першу перемогу в чемпіонаті Болгарії.

Столичну команду "штормило" впродовж всієї багаторічної історії. "Червоні" пережили кілька об'єднань з іншими клубами, Софія приймала півфінальні матчі Кубка європейських чемпіонів, а у гірші часи була змушена боротись за виживання у внутрішньому чемпіонаті. А в недалекому 2015-му Болгарський футбольний союз взагалі прийняв рішення позбавити ЦСКА професіонального статусу, відправивши команду у третій дивізіон, з якого софійці успішно повернулись в еліту не без сприяння впливових осіб країни.

Досягнення та пожиттєва дикваліфікація володаря "Золотого м'яча"

Незважаючи на всі перипетії, ЦСКА є найтитулованішим болгарським клубом. "Армійці" 31 раз ставали чемпіонами найвищого дивізіону країни. У доробку столичного клубу 21 кубок Болгарії, а такок 4 тріумфи у Суперкубку.

Неможливо не відзначити, що у таборі софійців сформувався легендарний болгарський форвард Христо Стоїчков (роки кар'єри футболіста: 1982-2003). Саме з ЦСКА у 1990-му Христо перейшов у Барселону, де через 4 роки став володарем "Золотого м'яча". Цікавий факт, що у 1985-му Стоїчкова пожиттєво дискваліфікували за участь у бійці під час матчу проти найпринциповішого суперника ЦСКА – Левскі Софія. Через рік після інциденту покарання скасували.

Виступи на євроарені та прізвисько "вбивці"

ЦСКА часто "опускав на землю" іменитих суперників, за що клуб отримав неофіційне прізвисько "вбивці європейських чемпіонів". У своїй історії софійська команда мала хорошу звичку перемагати чинних володарів Кубка європейських чемпіонів. У 1974 році ЦСКА обіграв легендарний Аякс (2:0 і 0:1), наступною "жертвою" софійців став Ноттінгем Форест у 1981 році (1:0 і 1:0), а також двічі був битий Ліверпуль, спочатку в 1982-му (2:0 і 0:1), а згодом вже в рамках Ліги чемпіонів у 2005-му (1:0).

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"Армійці" брали участь у двох півфіналах в Кубку європейських чемпіонів (1967, 1982) та дійшли до 1/2 фіналу в рамках Кубку володарів кубків УЄФА (1989), що зробило ЦСКА також найуспішнішим болгарським клубом на євроарені.

Тренер, який ставав переможцем Кубку європейських чемпіонів

21 липня 2019-го у таборі софійців оголосили про призначення у крісло головного тренера Любко Петровіча, який замінив на цій посаді Доброміра Мітрова. Варто відзначити, що регулярна зміна наставників є однією з характерних рис "червоних".

Новий наставник ЦСКА розпочав свою тренерську кар'єру в далекому 1982 році. За цей час Петровіч встиг попрацювати у більш, ніж 30-ти клубах, серед яких були такі імениті команди як Црвена Звезда, Еспаньйол, Олімпіакос.

Саме на чолі Црвени Звезди 72-річний фахівець завоював трофей Кубку європейських чемпіонів у 1991 році.

Команда

Лінію півзахисту ЦСКА в основному формують легіонери. Найдорожчим гравцем столичного клубу за даними Transfermarkt є 27-річний португальський хавбек Тьягу Родрігеш (3 млн євро), який захищає кольори болгарського клубу з 2017 року.

Головною загрозою воріт луганської команди може стати бразильський форвард Евандро, який встиг відзначитись 4-ма голами в останніх 4-х матчах ЦСКА, один з яких став вирішальним у двобої проти Осієка в попередньому раунді ЛЄ. Також гравцям Зорі слід остерігатись гамбійця Алі Сове, нападник був одним з основних бомбардирів команди минулого сезону (9 м'ячів).

Влітку "армійці" підсилились досвідченим іспанським захисником Раулем Альбентосою, який в парі з капітаном команди Ніколаєм Бодуровим формуватимуть основну лінію оборони болгарського клубу.

Протистояння з українськими клубами

ЦСКА вже не вперше змагатиметься з українськими командами на євроарені. У радянські часи жереб двічі зводив болгарський клуб з Динамо. Вперше суперники зустрілись у сезоні 1974/75 в рамках першого раунду Кубку володарів кубків, тоді кияни у двох матчах мінімально перемогли опонента (1:0, 1:0). Вдруге "біло-сині" перетнулись з "армійцями" в першому раунді Кубка європейських чемпіонів сезону 1979/80, тоді знову перемогу святкувало Динамо (1:1, 2:1).

Вже у новітній історії України ЦСКА мав досвід дуелі з Шахтарем, де "гірники" буди менш успішними за динамівців. Команди зустрічались в першому раунді Кубка УЄФА. В Болгарії донецький клуб зазнав розгромної поразки (3:0), у матчі-відповіді Шахтар мінімально переграв софійців (2:1).

Сподіваємось, Зоря зможе покращити статистику протистоянь ЦСКА з українськими клубами.

Підсумок

Незважаючи на велику історію ЦСКА та бомбардирські якості легіонерів команди, у підопічних Віктора Скрипника є цілком реальні шанси подолати передостанній крок на шляху до омріяного групового етапу Ліги Європи. До такого висновку схиляються і букмекери, оцінюючи прохід Зорі коефіцієнтом 1,42.

ЦСКА не надто вдало стартував у чемпіонаті Болгарії, за стартові два тури команда Петровіча здобула лише одне очко. Після 4-х турів софійці посідають лише 6-ту сходинку турнірної таблиці. Також болгарам важко дався двобій із скромним хорватським Осієком у попередньому раунді ЛЄ (1:0, 1:1).

Натомість луганці розгромили Будучность в кваліфікації Ліги Європи (4:1 за сумою двох матчів), а також впевнено стартували в УПЛ, здобувши 4 очки після стартових двох турів.

Вже 8 серпня Зоря зустрінеться з ЦСКА на виїзді, двобій розпочнеться о 20:30, а матч-відповідь відбудеться у Запоріжжі (20:00).

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