Заря объявила список игроков на матч Лиги Европы против софийского ЦСКА – Русин в составе, Громов остается дома

Луганчане отправились в Болгарию на матч квалификации Лиги Европы.

Наставник Зари Виктор Скрипник взял с собой 20 игроков, сообщает официальный сайт клуба.

Вратари: Никита Шевченко, Никола Василь.

Защитники: Джоель Абу Ханна, Никита Каменюка, Богдан Михайличенко, Евгений Чеберко, Александр Тымчик, Виталий Вернидуб.

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Полузащитники: Дмитрий Иванисеня, Игорь Чайковский, Леван Арвеладзе, Егор Шалфеев, Богдан Леднев, Максим Лунев, Владислав Кабаев, Владислав Кочергин, Владлен Юрченко, Дмитрий Хомченовский.

Форварды: Филипп Будковский, Назарий Русин.

Внимание на себя обращает присутствие Назария Русина, который недавно перешел в Зарю на правах аренды из киевского Динамо. А вот один из лидеров команды Артем Громов партнерам не поможет – он остался вне списка.

Напомним, матч ЦСКА София – Заря состоится 8 августа в 20:30 по киевскому времени.

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