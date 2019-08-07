ЦСКА Софія – Зоря: передматчева прес-конференція Віктора Скрипника

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник оцінив силу ЦСКА Софія напередодні очної зустрічі в рамках третього кваліфікаційного раунду ЛЄ.

"Зоря завжди проходила третій відбірковий раунд? Статистика завжди змінюється. Якщо вона говорить на нашу користь, то не хочемо її порушувати. Але в футбол грає не статистика, а дві команди. Знаємо, що завтра нам буде протистояти сильний суперник, який теж бажає пройти далі.

Зоря оголосила список гравців на матч Ліги Європи проти софійського ЦСКА – Русин у складі, Громов залишається вдома

Відсутність Громова? Травми – це невід'ємна частина футболу. Нам неприємно, що гравці травмуються, але й без них потрібно грати. Налаштовуємося на позитивний результат. Будемо за нього боротися.

Громова замінить Русин? У нас, крім нього, достатньо кваліфікованих гравців, які можуть замінити Артема. Русин в тому числі.

Сильні сторони ЦСКА? Найсильніша сторона суперника – їхній нинішній тренер. Він прийшов в команду кілька матчів тому. Команда змінилася і грає в той футбол, який подобається вболівальникам", – цитує Скрипника офіційний сайт Зорі.

Двобій ЦСКА Софія – Зоря відбудеться 8 серпня, початок о 20:30.

ЦСКА Софія – "вбивця чемпіонів" з тріумфатором головного єврокубка на чолі: представлення суперника Зорі в Лізі Європи