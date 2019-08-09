toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
СБОРНАЯ УКРАИНЫ ТРАНСФЕРЫ ЛИГА ЕВРОПЫ

ЦСКА София – Заря: экс-арбитр ФИФА Шебек считает, что пенальти в ворота болгар был назначен ошибочно

13:36 37 Читати українською
ЦСКА София – Заря: экс-арбитр ФИФА Шебек считает, что пенальти в ворота болгар был назначен ошибочно
ЦСКА София – Заря

Экс-арбитр ФИФА Сергей Шебек прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота ЦСКА в поединке против Зари.

13’ Эвандро да Силва
 
Владлен Юрченко 45’
13’ Эвандро да Силва
45’ Владлен Юрченко

"Мое мнение – судья ошибся при назначении пенальти в ворота ЦСКА. Есть новые правила игры, где четко указано следующее, цитирую: "Игрок не подлежит наказанию за игру рукой, когда падает, а его рука или кисть находятся между торсом и полем для опоры" .

ЦСКА София – Заря: наставник болгар раскритиковал арбитров матча, обвинив их в предвзятости

Также есть правило: "Когда мяч отлетает от тела игрока и попадает в руку, то игра рукой не фиксируется".

А что же произошло в нашем матче? Защитник делал подкат с целью перехватить мяч, который был направлен Хомченовским с фланга. Когда опорная рука защитника была на земле, мяч попал футболисту в корпус, а затем, перекатившись под мышкой, коснулся руки.

Есть споры, что в конечной фазе эпизода рука игрока ЦСКА была поднята вверх. Но она была поднята невольно, когда мяч перекатывался под мышкой. Я считаю, арбитр ошибся", – цитирует Шебека UA-Футбол.

Зоря розписала виїзну нічию з ЦСКА Софія у ЛЄ – "армійці" не здивували, "мужики" не вразили, але залишились фаворитами

blog_ava
Заря расписала выездную ничью с ЦСКА в ЛЕ – "армейцы" не удивили, "мужики" не впечатлили, но остались фаворитами
02:00
606
Теги
Заря Заря Лига Европы Сергей Шебек ЦСКА София - Заря
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Эвертон подписал Ивоби
    Англія — 8 авг235 Эвертон подписал Ивоби
7
час
:
32
мин
Ливерпуль
22:00
Норвич
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук