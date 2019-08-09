ЦСКА София – Заря: экс-арбитр ФИФА Шебек считает, что пенальти в ворота болгар был назначен ошибочно

Экс-арбитр ФИФА Сергей Шебек прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота ЦСКА в поединке против Зари.

"Мое мнение – судья ошибся при назначении пенальти в ворота ЦСКА. Есть новые правила игры, где четко указано следующее, цитирую: "Игрок не подлежит наказанию за игру рукой, когда падает, а его рука или кисть находятся между торсом и полем для опоры" .

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Также есть правило: "Когда мяч отлетает от тела игрока и попадает в руку, то игра рукой не фиксируется".

А что же произошло в нашем матче? Защитник делал подкат с целью перехватить мяч, который был направлен Хомченовским с фланга. Когда опорная рука защитника была на земле, мяч попал футболисту в корпус, а затем, перекатившись под мышкой, коснулся руки.

Есть споры, что в конечной фазе эпизода рука игрока ЦСКА была поднята вверх. Но она была поднята невольно, когда мяч перекатывался под мышкой. Я считаю, арбитр ошибся", – цитирует Шебека UA-Футбол.

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