ЦСКА София – Заря: наставник болгар раскритиковал арбитров матча, обвинив их в предвзятости

Главный тренер ЦСКА София Любко Петрович прокомментировал поединок против Зари в квалификации Лиги Европы.

"Игроки отдали максимум своих сил. Могу только поблагодарить их за отдачу и желание. А вот всем остальным я не могу быть доволен.

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Не могу поверить, что в Европе есть такие судьи. Они работали на Зарю. Никаких фолов на нас, нам судья показывал карточки, им – нет. В эпизоде ​​с пенальти мяч попал защитнику в грудь. Пенальти не было.

У нас был шанс забить, но в целом это был тяжелый матч. Заря – хорошая команда, но нам приходилось бороться и против судьи. Теперь у них есть преимущество. Очевидно, что Европа не хочет нас", – цитирует Петровича Gol.bg.

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