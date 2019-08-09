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ЦСКА София – Заря: наставник болгар раскритиковал арбитров матча, обвинив их в предвзятости

09:44 105 Читати українською
ЦСКА София – Заря: наставник болгар раскритиковал арбитров матча, обвинив их в предвзятости
Любко Петрович / ЦСКА София

Главный тренер ЦСКА София Любко Петрович прокомментировал поединок против Зари в квалификации Лиги Европы.

13’ Эвандро да Силва
 
Владлен Юрченко 45’
13’ Эвандро да Силва
45’ Владлен Юрченко

"Игроки отдали максимум своих сил. Могу только поблагодарить их за отдачу и желание. А вот всем остальным я не могу быть доволен.

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Не могу поверить, что в Европе есть такие судьи. Они работали на Зарю. Никаких фолов на нас, нам судья показывал карточки, им – нет. В эпизоде ​​с пенальти мяч попал защитнику в грудь. Пенальти не было.

У нас был шанс забить, но в целом это был тяжелый матч. Заря – хорошая команда, но нам приходилось бороться и против судьи. Теперь у них есть преимущество. Очевидно, что Европа не хочет нас", – цитирует Петровича Gol.bg.

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Лига Европы ЦСКА София - Заря Любко Петрович Любко Петрович Заря Заря ЦСКА София ЦСКА София
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