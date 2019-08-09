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ЦСКА Софія – Зоря: екс-арбітр ФІФА Шебек вважає, що пенальті у ворота болгар був призначений помилково

13:36 774 Читать на русском
ЦСКА Софія – Зоря: екс-арбітр ФІФА Шебек вважає, що пенальті у ворота болгар був призначений помилково
ЦСКА Софія – Зоря

Екс-арбітр ФІФА Сергій Шебек прокоментував епізод з призначенням пенальті у ворота ЦСКА Софія у поєдинку проти Зорі.

13’ Евандро да Сілва
 
Владлен Юрченко 45’
13’ Евандро да Сілва
45’ Владлен Юрченко

"Моя думка – суддя помилився при призначенні пенальті у ворота ЦСКА. Є нові правила гри, де чітко вказано наступне, цитую: "Гравець не підлягає покаранню за гру рукою, коли падає, а його рука або кисть перебувають між торсом і полем для опори".

ЦСКА Софія – Зоря: наставник болгар розкритикував арбітрів матчу, звинувативши їх в упередженості

Також є правило: "Коли м'яч відлітає від тіла гравця і потрапляє в руку, то гра рукою не фіксується".

А що ж сталося в нашому матчі? Захисник виконував підкат з метою перехопити м'яч, який був спрямований Хомченовським з флангу. Коли опорна рука захисника була на землі, м'яч потрапив футболістові в корпус, а потім, перекотившись під пахвою, торкнувся руки.

Є суперечки, що в кінцевій фазі епізоду рука гравця ЦСКА була піднята вгору. Але вона була піднята мимоволі, коли м'яч перекочувався під пахвою. Я вважаю, арбітр помилився", – цитує Шебека UA-Футбол.

Зоря розписала виїзну нічию з ЦСКА Софія у ЛЄ – "армійці" не здивували, "мужики" не вразили, але залишились фаворитами

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Теги
Зоря Зоря Ліга Європи Сергій Шебек ЦСКА Софія - Зоря
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