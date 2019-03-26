Cпортивный юрист – о ситуации с Мораесом: В регламенте ФИФА нет указаний о применении местного законодательства

Спортивный юрист Юрий Юрченко прокомментировал информацию о том, что Федерация футбола Португалии считает, что Жуниор Мораес натурализован с нарушением.

"ФИФА в лице Комитета по статусу футболистов сама, по сути, допустила Мораеса, приняв решение об изменении его Ассоциации / футбольного гражданства Бразилии на Украину.

Поэтому возможность пересмотра этого решения зависит от тех аргументов, судя по которым ФИФА считает, что требование о непрерывном проживании 5 лет – соблюдена.

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В Регламенте ФИФА нет указаний о применении местного законодательства. Как правило для ФИФА в приоритете Регламенты ФИФА. Пункт d ст. 7 Регламента применения устава ФИФА – постоянно не менее 5 лет. Ничего о национальном законодательстве.

Вряд ли в такой ситуации ФИФА пересмотрит и отменит свое решение о смене футбольного гражданства Мораесом, но не исключаю такого, как первый прецедент в такой категории дел.

Повторюсь: необходим первоисточник – решение ФИФА о смене гражданства", – отметил Юрченко для ТСН Проспорт.

Напомним, несколько часов назад появилась информация о том, что "сине-желтые" могут получить техническое поражение в матчах отбора к Евро-2020 против Португалии и Люксембурга за нарушения правил натурализации Мораеса.

Отметим, что в уставе ФИФА в разделе "Правила касаются применения устава" в статье 7 указано, что натурализованный футболист должен непрерывно не менее 5 лет по достижении 18-летия жить на территории этой страны.

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