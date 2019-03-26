Натурализация Мораеса: Юристы дали правовую оценку ситуации с возможным нарушением устава ФИФА

Мораес в матче с Люксембургом / фото: А. Попов

Федерация футбола Украины не нарушила устав ФИФА по натурализации футболистов, утверждают специалисты по праву.

Портал Betnews365 обратился к спортивным юристам по вопросу соблюдения правил процедуры натурализации Мораеса. Они указывают, что Жуниор имеет полное право играть за "сине-желтых". В частности, юристы руководствуются следующими пунктами:

1) В Украине непрерывным годом проживания считается пребывание на территории страны 183 дня в году;

2) При определении количества лет, непрерывно прожитых в стране, для гражданства ФИФА, учитывают нормы местного законодательства;

3) Когда Мораес выступал в Китае в аренде, он суммарно провел в том году более 183-х дней на территории Украины, а следовательно нарушения не было.

Таким образом, норма внутреннего законодательства Украины говорит о том, что игрок прожил на территории страны 5 лет и больше, а значит имеет право на смену футбольного гражданства ФИФА.

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Напомним, несколько часов назад появилась информация о том, что "сине-желтые" могут получить техническое поражение в матчах отбора к Евро-2020 против Португалии и Люксембурга из-за нарушения правил натурализации Мораеса.

Отметим, что в уставе ФИФА в разделе "Правила касающиеся применения устава" в статье 7 указано, что натурализованный футболист должен выполнить хотя бы одно из требований перед дебютом за новую национальную сборную:

1) Если игрок родился на территории этой страны;

2) Если его биологический отец или мать родились на территории этой страны;

3) Если его бабушка или дедушка родились на территории этой страны;

4) Если он жил непрерывно не менее 5 лет по достижении 18-летия на территории этой страны.

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