Спортивний юрист – про ситуацію з Мораєсом: В регламенті ФІФА немає вказівок щодо застосування місцевого законодавства

Спортивний юрист Юрій Юрченко прокоментував інформацію про те, що Федерація футболу Португалії вважає, що Жуніор Мораєс натуралізований з порушенням.

"ФІФА в особі Комітету по статусу футболістів сама, по суті, допустила Мораєса, прийнявши рішення про зміну його Асоціації/футбольного громадянства з Бразилії на Україну.

Тому можливість перегляду цього рішення залежить від тих аргументів, судячи з яких ФІФА вважає, що вимога про безперервне проживання 5 років – дотримана.

Натуралізація Мораєса: Юристи дали правову оцінку ситуації з можливим порушенням статуту ФІФА

У Регламенті ФІФА немає вказівок про застосування місцевого законодавства. Як правило для ФІФА в пріоритеті Регламенти ФІФА. Пункт d ст. 7 Регламенту застосування статуту ФІФА – постійно не менше 5 років. Нічого немає про національне законодавство.

Навряд чи в такій ситуації ФІФА перегляне і скасує своє рішення про зміну футбольного громадянства Мораєсом, але не виключаю такого, як перший прецедент в такій категорії справ.

Повторюся: необхідне першоджерело – рішення ФІФА про зміну громадянства", - зазначив Юрченко для ТСН Проспорт.

Нагадаємо, декілька годин тому з'явилася інформація про те, що "синьо-жовті" можуть отримати технічну поразку в матчах відбору до Євро-2020 проти Португалії та Люксембургу через порушення правил натуралізації Мораєса.

Зазначимо, що у статуті ФІФА в розділі "Правила стосуються застосування статуту" в статті 7 зазначено, що натуралізований футболіст повинен безперервно принаймні 5 років після досягнення 18-річчя жити на території цієї країни.

"Давайте натуралізуємо Родрігеса", або "Відскакувати теж треба вміти": реакція соцмереж на матч Люксембург – Україна