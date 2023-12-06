Сабуртало и Динамо Батуми сошлись в финальной битве за Кубок Грузии. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Кубок Грузии 2023, финал

Сабуртало – Динамо Батуми – 1:0

Гол: Сихарулидзе, 90+2

Удаление: Гудушаури, 90+8 (Динамо Батуми)

В решающем поединке за Кубок Грузии сошлись Сабуртало и новый чемпион страны – Динамо Батуми, которое возглавляет наш соотечественник – Андрей Демченко. Более того – в составе Динамо еще и выступает Георгий Цитаишвили, который сделал свои первые шаги в футболе в составе киевского Динамо.

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Поединок получился напряженным. Команды не могли определить сильнейшего почти всю игру, пока Сихарулидзе на 90+2 минуте не забил победный мяч. Динамо Батуми еще и доигрывало в меньшинстве из-за прямой красной для Гудушаури.

Напомним, Демченко возглавил Динамо Батуми посреди сезона и смог вернуть чемпионский титул (лишь второй в истории после 2021 года). Цитаишвили же довольно продуктивно проводит аренду с киевского Динамо – 5 голов и 4 результативные передачи в 19 матчах.

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