Сабуртало та Динамо Батумі зійшлись у фінальній битві за Кубок Грузії. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Кубок Грузії 2023, фінал

Сабуртало – Динамо Батумі – 1:0

Гол: Сіхарулідзе, 90+2

Вилучення: Гудушаурі, 90+8 (Динамо Батумі)

У вирішальному поєдинку за Кубок Грузії зійшлись Сабуртало та новий чемпіон країни – Динамо Батумі, яке очолює наш земляк – Андрій Демченко. Ба більше – у складі Динамо ще й виступає Георгій Цітаішвілі, який зробив свої перші кроки у футболі у складі київського Динамо.

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Поєдинок вийшов напруженим. Команди не могли визначити сильнішого майже всю гру, аж поки Сіхарулідзе на 90+2 хвилині не забив переможний м'яч. Динамо Батумі ще й догравало у меншості через пряму червону для Гудушаурі.

Нагадаємо, Демченко очолив Динамо Батумі посеред сезону і зміг повернути чемпіонський титул (лише другий в історії після 2021 року). Цітаішвілі ж доволі продуктивно проводить оренду з київського Динамо – 5 голів та 4 результативні передачі у 19 матчах.

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