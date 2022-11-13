Неординарный случай произошел в чемпионате Беларуси – игрок хотел сделать предложение руки и сердца, но стюард грубо вмешался в планы.

Владислав Шубович и его не слишком удачная попытка признаться в любви / скриншот с видео

Во время матча между Сморгонью и Волной голом отличился Владислав Шубович, решивший оригинально отпраздновать свой забитый мяч.

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Футболист спланировал, что после гола сделает предложение руки и сердца своей девушке. Испортил все стюард, вообще не оценивший ситуацию. Когда девушка подошла к кромке поля, он пытался помешать и даже оттолкнул женщину, из-за чего футболист сразу налетел на стюарда.

В итоге, девушка получила обручальное кольцо, а Сморгонь праздновала победу со счетом 2:0.

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