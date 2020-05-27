toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ - ОЛИМПИК ШАХТЕР - ОБОЛОНЬ-БРОВАР КАРПАТЫ КОРОНАВИРУС

Цитаишвили прокомментировал свой дубль, который принес Динамо победу над Олимпиком

17:29 106 Читати українською
Цитаишвили прокомментировал свой дубль, который принес Динамо победу над Олимпиком
Георгий Цитаишвили / фото: Динамо

Полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили поделился впечатлениями после товарищеского матча с Олимпиком (2:0), в котором забил два гола.

Товарищеские матчи
Динамо Киев
2
2 : 0
0
Олимпик
14:00 27:05:2020
завершено
 

"Не сказал бы, что мы готовы на 100 процентов, но у нас еще есть время, чтобы подготовиться к игре с Шахтером. Мы рассчитывали, что матч будет 6 июня, но сложилось иначе, поэтому мы готовимся.

Шахтер – Динамо: Михайличенко прокомментировал сообщение о переезде дончан на НСК Олимпийский

Проведенные сегодня на поле 30 минут не ощущались, все было нормально. Думаю, и 90 минут не почувствуем, нас подготовили хорошо. А что касается моего мастерства, то что я умею, то и показал. Возможно, иногда мне не хватало времени, иногда не получалось. Возможно, сегодня был мой день и все удалось.

Мы рассчитывали, что я дольше буду проходить лечение, потому что я даже не мог развернуться. Но к тренировочному процессу вернулся вчера, а сегодня сыграл. Пропустил шесть дней. Конечно, мы уже лучше чувствуем себя физически, и думаю, к матчу с Шахтером все будет отлично", – цитирует Цитаишвили официальный сайт Динамо.

Динамо уверенно победило Олимпик благодаря дублю Цитаишвили в сокращенном матче

blog_ava
Цыганык однозначно ответил о возможности возвращения Семина в Динамо
06:00
596
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Георгий Цитаишвили Георгий Цитаишвили Динамо Киев - Олимпик
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
33
мин
РБ Лейпциг
19:30
Герта
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук