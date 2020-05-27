Цитаишвили прокомментировал свой дубль, который принес Динамо победу над Олимпиком

Полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили поделился впечатлениями после товарищеского матча с Олимпиком (2:0), в котором забил два гола.

"Не сказал бы, что мы готовы на 100 процентов, но у нас еще есть время, чтобы подготовиться к игре с Шахтером. Мы рассчитывали, что матч будет 6 июня, но сложилось иначе, поэтому мы готовимся.

Шахтер – Динамо: Михайличенко прокомментировал сообщение о переезде дончан на НСК Олимпийский

Проведенные сегодня на поле 30 минут не ощущались, все было нормально. Думаю, и 90 минут не почувствуем, нас подготовили хорошо. А что касается моего мастерства, то что я умею, то и показал. Возможно, иногда мне не хватало времени, иногда не получалось. Возможно, сегодня был мой день и все удалось.

Мы рассчитывали, что я дольше буду проходить лечение, потому что я даже не мог развернуться. Но к тренировочному процессу вернулся вчера, а сегодня сыграл. Пропустил шесть дней. Конечно, мы уже лучше чувствуем себя физически, и думаю, к матчу с Шахтером все будет отлично", – цитирует Цитаишвили официальный сайт Динамо.

Динамо уверенно победило Олимпик благодаря дублю Цитаишвили в сокращенном матче