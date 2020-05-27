Шахтер – Динамо: Михайличенко прокомментировал сообщение о переезде дончан на НСК Олимпийский

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко не исключает, что киевляне могут временно покинуть Олимпийский.

"Что ж, такова реальность – возобновляем сезон игрой против Шахтера. Готовимся к ней. Увидим все в воскресенье.

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Ситуация со стадионом? Пока у меня нет информации, как будет на самом деле... Возможно, мы будем делить Олимпийский, а, возможно, проводить наши матчи на стадионе Динамо.

Нужно выходить из создавшейся ситуации: матчи будут проводиться без зрителей, и многим командам, наверное, будет удобнее играть в Киеве, чтобы избежать больших переездов. Таковы реалии сегодняшнего дня. Нужно находить компромиссы и, если есть такая возможность, идти навстречу", – цитирует Михайличенко пресс-служба Динамо.

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