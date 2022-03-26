Полузащитник "бело-синих" Георгий Цитаишвили рассказал, получал ли предложения от других клубов после начала войны в Украине.

"Когда началась война, я выехал в Грузию к своей семье. Готовился и поддерживал форму вместе с Динамо Тбилиси и был вызван в сборную.

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Сейчас я нахожусь в Боснии. О том, что пишут, я ничего не знаю. Конкретно, как будет дальше, решится в ближайшие дни, пока я в сборной", – сказал Цитаишвили в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация об интересе к Георгию со стороны Ференцвароша. Президент Динамо согласился отпустить грузинского легионера в чемпионат Венгрии и даже провел переговоры с "Фради".

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