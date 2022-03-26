Півзахисник "біло-синіх" Георгій Цітаішвілі розповів, чи отримував пропозиції від інших клубів після початку війни в Україні.

"Коли почалась війна, я виїхав до Грузії до своєї родини. Готувався та підтримував форму разом з Динамо Тбілісі та був викликаний у збірну.

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Зараз перебуваю у Боснії. Про те, що пишуть, я нічого не знаю. Конкретно, як буде далі, вирішиться найближчими днями, поки я у збірній", – сказав Цітаішвілі у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилась інформація про інтерес до Георгія з боку Ференцвароша. Президент Динамо буцімто погодився відпустити грузинського легіонера у чемпіонат Угорщини і навіть провів переговори з "Фраді".

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