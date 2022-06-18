"Перед этим я общался и с Андреем Шевченко, и с Русланом Ротанем. Игорь и Григорий Суркисы сказали, что я обязан поговорить с тренером национальной сборной Украины.

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Шевченко мне сказал, что на меня рассчитывают, но не прямо сейчас. Не буду раскрывать деталей. Он понял мое решение и на этом попрощались. С Ротанем сам связался и тоже побеседовал. Он очень хороший человек и перспективный тренер", – сказал Цитаишвили для SportArena.

Напомним, Георгий на юношеском уровне представлял Украину. Даже стал чемпионом мира в составе команды U-20. Однако год назад Цитаишвили отказался от паспорта гражданина Украины, чтобы иметь возможность играть за сборную Грузии.

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