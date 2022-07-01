Лех арендовал Цитаишвили у Динамо на один сезон, сообщает официальный сайт польского клуба. Георгий прошел медосмотр и в первый день июля подписал контракт. Грузин будет выступать в Познани под 14 номером.

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Напомним, прошлый сезон Георгий начал в аренде в одесском Черноморце (15 матчей, 1 гол), а с началом войны перешел в польскую Вислу (7 матчей, 1 гол, 2 ассиста). Его контракт с Динамо действует до 30 июня 2025 года.

Лех в статусе чемпиона Польши будет играть в квалификации Лиги чемпионов. Спортивный директор польского клуба выделил в Цитаишвили хорошую динамику игры, успешность в единоборствах и качественный удар левой.

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