"Возраст уже такой, что нельзя сидеть. Хотел идти чуть раньше, но когда узнал, что приходит Мистер, решил остаться. Я не жалею, что остался, многое узнал, надеюсь, что еще узнаю.

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Ты, вроде, думаешь, что уже прошел академию, понимаешь немного в футболе. Но когда пришел Луческу, ты понимаешь, что вообще ничего не знаешь. Это большой опыт для молодого игрока, хотелось бы еще поиграть при нем.

Раньше я не хотел идти в аренду. Но все зависит от меня. У меня был шанс при Луческу, но я не особо себя проявил. Когда понял, что трудно будет, команда хочет стать чемпионом, нет времени на ротацию, не дадут тебе ошибку сделать, потому что клуб хочет стать чемпионом. Это большая команда, там нет времени на раскачку.

А мне нужно поиграть где-то, чтобы получить опыт. И не просто поиграть. Мне повезло, что я пришел в команду с амбициями и задачами. Это еще больше мотивирует, чтобы помочь команде и себя проявить. Нужен был глоток свежего воздуха, смена обстановки, чтобы вернуть уверенность, которая была раньше", – сказал Цитаишвили в комментариях YouTube-каналу SportArenaTV.

Напомним, Цитаишвили будет играть за Ворсклу до завершения чемпионата. В текущем сезоне он провел в составе Динамо лишь четыре матча, результативными действиями не отличался.

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