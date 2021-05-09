Сразу два представителя "бело-синих", которые выступают в аренде, работают над возвращением прежней формы в родном клубе.

Хавбек Ворсклы Георгий Цитаишвили и полузащитник Десны Богдан Билошевский восстанавливаются после травм на базе "бело-синих" в Вите-Литовской. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщил Цитаишвили, выложив видео со своим партнером, который работает в тренажерном зале.

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Напомним, вторую половину сезона Георгий провел на правах аренды в Ворскле – хавбек успел сыграть лишь 4 матча и забить один гол, перед тем как получить травму. Игрока даже прооперировали после перелома пятой плюсневой кости левой ноги. Билошевский сыграл за черниговцев еще меньше – всего два поединка.

К слову, аренда Цитаишвили в Ворскле заканчивается в конце сезона, а Билошевский будет выступать за Десну до конца 2021 года.

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