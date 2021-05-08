Яна Суркис, младшая дочь президента киевского клуба считает, что сегодня нет такого человека, кроме ее отца, который мог бы содержать Динамо на соответствующем уровне.

"Здесь вопрос стоит не в том, когда и кому папа продаст Динамо. Я думаю, вопрос в том, кто возьмет на себя такую ​​ответственность – обеспечивать такую ​​команду как Динамо Киев.

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Множество примеров есть и в украинском футболе, когда за огромные деньги покупали команду, а в итоге она уходила в небытие.

Сейчас нет таких людей, которые готовы взять на себя такую ​​ответственность. Насколько я знаю, папе за последние 10 лет предложений о продаже Динамо не поступало", – рассказала Яна Суркис в интервью Youtube-каналу BurBuzz.

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