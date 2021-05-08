"Готов ли отец продать Динамо?": Дочь Суркиса – о предложениях приобрести столичный клуб
Яна Суркис, младшая дочь президента киевского клуба считает, что сегодня нет такого человека, кроме ее отца, который мог бы содержать Динамо на соответствующем уровне.
"Здесь вопрос стоит не в том, когда и кому папа продаст Динамо. Я думаю, вопрос в том, кто возьмет на себя такую ответственность – обеспечивать такую команду как Динамо Киев.
Дочь президента Динамо – об отношениях между Суркисом и Ахметовым: Эти конфликты делали наш футбол сильнее
Множество примеров есть и в украинском футболе, когда за огромные деньги покупали команду, а в итоге она уходила в небытие.
Сейчас нет таких людей, которые готовы взять на себя такую ответственность. Насколько я знаю, папе за последние 10 лет предложений о продаже Динамо не поступало", – рассказала Яна Суркис в интервью Youtube-каналу BurBuzz.
Трансфер Циганкова: Мілан, Арсенал, Севілья – куди перейти лідеру Динамо і чому Луческу не відчує втрати?