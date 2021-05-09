Год назад Колос и Динамо уже встречались в матче последнего тура. Повторение предыдущего календаря – большой привет устаревшей системе его формирования, но в УПЛ, конечно же, никто ничего менять не собирается. Ну и пусть. Возможно, хотя бы футбол будет интересным – благо, ковалёвцы за два сезона в элите стали одним из самых сложных соперников для киевлян.

Так, прошлой весной "хлебопашцы" едва не отправили "бело-синих" на третье место, переиграв их в матче, где Динамо не имело права даже на ничью. В текущем же чемпионате подопечные Руслана Костишина расписали "мировую" в первом круге (1:1) и выдержали 120 минут в Кубке, проиграв киевлянам лишь по пенальти. Случайным этот результат не был, ведь после зимы Колос отобрал очки у Шахтера и прибил Зарю с Ворсклой – нынешняя же беспроигрышная серия команды составляет девять матчей, в которых удалось одержать пять побед.

Правда, Динамо сериями и победами над топами не удивить. Действующий чемпион подходит к встрече, не зная поражений в УПЛ с ноября, а в последних 13 турах подопечные Мирчи Луческу одержали 11 побед – очки отобрали только Десна и Мариуполь, который играл против резервистов посреди недели. "Бело-синие" по всем метрикам и тактическим рисункам являются лучшей командой Украины в текущем сезоне.

Правда, это ещё не значит, что Колосу необходимо трястись и плакать от отчаяния. Ковалёвцы уже решили все свои турнирные задачи – благодаря победе над Александрией в среду "хлебопашцы" оторвались от Ворсклы и Десны на три очка при равенстве в личных матчах и превосходстве над полтавчанами в мини-турнире трёх команд. Ниже пятого места подопечные Руслана Костишина уже не упадут, поэтому на футболистов ничего не давит.

У Динамо уже через четыре дня стоит финал Кубка против Зари, поэтому сегодня убиваться за результат киевляне не будут. Матч против Мариуполя посреди недели показал, как "бело-синие" собираются завершать чемпионат – полурезервом, без скорости, без моментов, без желания. Чемпионы легко согласились на нулевую ничью.

Кажется, наиболее интересным станет не матч между Колосом и Динамо, а события за стадионом. Ковалёвцы то не могли получить разрешение на проведение игры со зрителями, то получали, то заявляли, будто окончательного решения нет. Сейчас в СМИ прошла информация, что клубы сами будут реализовывать собственную квоту тикетов – таким образом, руководство хочет избежать провокаций со стороны ультрас. Дополнительные силы полиции уже стянуты, поэтому сегодня может быть весело.

Кадровая ситуация

Травмированные: Морозко – Вербич, Шепелев, Андриевский, Белуце, Костевич, Бурда, Нещерет

Дисквалифицированы: Милько, Богданов – Буяльский, где Пена

Не сыграют по другим причинам: Смирный, Кравченко, Исаенко, Кучерук (Колос, условия аренды)

Ориентировочные составы на матч Колос – Динамо

Колос: Волынец – Зозуля, Новак, Петров, Черноморец – Задоя, Ориховский – Антюх, Костышин, Чурко – Лысенко

Динамо: Бойко – Тимчик, Сирота, Забарный, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Гармаш, Родригес – Беседин

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Колос, конечно же, даст бой. Ковалёвцы банально сильно выглядят весной, а кадровые потери у них не такие уж и критические. Перед родными болельщиками, в битве с грандом, да ещё и без турнирной мотивации сам Бог просит сыграть раскованно и агрессивно. На гол в матче против демотивированного и немного ослабленного ротацией Динамо хозяева могут надеяться.

Впрочем, сегодня Руслану Костышину не хватает глубины состава, чтобы усилить игру. Киевляне же сегодня вряд ли будут столь же пассивными, как в Мариуполе – Мирча Луческу точно не должен біл остаться доволен потерей очков, да и тонус перед финалом Кубка терять нельзя. Конечно, убиваться за победу сегодня тоже никто не станет, но и отбывать номер "бело-синие" не станут.

Учитывая вышеуказанные факторы, наиболее вероятным итогом поединка кажется результативная ничья.