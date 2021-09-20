"Цирк для людей": Гура "записал" Шабанова на МРТ после столкновения с Кирюханцевым
Главный тренер Александрии Юрий Гура прокомментировал скандальный эпизод поединка 8-го тура Премьер-лиги против киевского Динамо (0:1) при участии Артема Шабанова и Игоря Кирюханцева.
"Я рядом находился, там ничего такого не было. Можно только посмеяться – Шабанову надо идти и МРТ сдать.
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После такого удара человек под два метра и Кирюханцев 160 сантиметров… Шабанов к нему наклонился и упал. Это футбол, здесь мужики играют. А показывать цирк для людей…Это некрасиво", – заявил тренер в интервью FanDay.
Напомним, что по итогам конфликта между Шабановым и Кирюханцевым последний получил красную карточку, а "динамовец" был предупрежден.
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