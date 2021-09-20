Головний тренер Олександрії Юрій Гура прокоментував скандальний епізод поєдинку 8-го туру Прем'єр-ліги проти київського Динамо (0:1) за участі Артема Шабанова та Ігоря Кирюханцева.

"Я поруч перебував, там нічого такого не було. Можна лише посміятися – Шабанову потрібно йти й МРТ здати.

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Після такого удару людина під два метри та Кирюханцев 160 сантиметрів... Шабанов до нього нахилився і впав. Це футбол, тут мужики грають. А показувати цирк для людей... Це некрасиво", – заявив тренер в інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, що за підсумками конфлікту між Шабановим і Кирюханцевим останній отримав червону картку, а "динамівець" був попереджений.

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