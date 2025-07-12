Защитник Шахтера Марлон прокомментировал второй приход в украинский гранд, рассказал о мечтах и целях в составе "горняков".

– Спустя 3,5 года ты возвращаешься в Шахтер. С какими эмоциями и мыслями ты прибыл в расположение команды?

– Еще когда я ушел, я уже понимал, что цикл не завершился. Поэтому сегодня вернуться, увидеть ребят, встретиться со всеми, с кем общался раньше, для меня очень важно и приятно.

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– Насколько тепло прошла твоя первая встреча с товарищами по команде, с персоналом клуба, с тренерским штабом, с руководством? Скучал ли ты по этим людям?

– Действительно, как я уже сказал, это приятно. И прекрасно снова их увидеть и обнять. И это все имеет для меня большое значение. Я очень счастлив здесь и надеюсь еще год жить в этой атмосферы уважения и тепла.

– Как изменился Марлон за эти 3,5 года как игрок?

– Мы всегда сохраняем суть, конечно. Есть изменения как человека, как игрока, но суть та же. Менталитет созревает и меняется, но всегда к лучшему.

– Следил ли ты на протяжении всего этого времени за Шахтером? Если да, то что можешь сказать о нынешней команде, о выступлениях Шахтера?

– Я слежу, и всегда приятно их видеть, наблюдать за ними. Вижу рост каждого: Бондаря, Бондаренко, Судакова. Всегда заметно лидерство и качество Матвиенко и других бразильцев в команде.

Следил за всеми изменениями, вижу прогресс, и рад быть здесь. Я совершенствовался в игровом плане, поэтому рад теперь присоединиться к этим процессам.

– С кем на протяжении всего этого времени ты поддерживал связь? О чем общались?

– Я несколько раз говорил с Судаковым. Я даже написал Бондарю и немного пообщался с Тарасом – хоть и поверхностно, но искренне.

– Сейчас в команде немало молодых бразильских игроков, и сейчас ты являешься самым взрослым. В связи с этим фактом, какую ответственность ты несешь и видишь перед собой?

– Ощущения странные, потому что раньше я был самым молодым, когда уходил отсюда, мне было 25-26, другим по 33-34. И вот теперь ты можешь стать самым старшим в команде. Это даже забавно, но мы понимаем ответственность. Мы осознаем важность этого. Но, конечно, все с легкостью и профессиональной отдачей на поле, чтобы помогать команде.

– В свое время ты играл вместе с Ардой Тураном в Барселоне, сейчас ты будешь тренироваться под его руководством. Что можешь сказать об этом?

– Жизнь очень динамична, а футбольный мир такой маленький. И мы можем это прожить за 10 лет. Когда-то мы вместе были на поле как игроки, а теперь он тренер и я снова с ним. Как я всегда говорю, мир футбола очень мал. Жду нового опыта.

– Какие мечты и цели ты имеешь вместе с Шахтером?

– Я всегда стремлюсь завоевывать титулы, и здесь не может быть иначе. Сосредоточусь на лучшем для Шахтера, чтобы выиграть много титулов, даст Бог, – сказал Марлон в интервью "горнякам".

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