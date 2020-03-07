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Цихмейструк спрогнозировал серебряного призера УПЛ

10:14 152 Читати українською
Цихмейструк спрогнозировал серебряного призера УПЛ
Эдуард Цихмейструк / Фото из открытых источников

Экс-хавбек сборной Украины Эдуард Цихмейструк назвал реальных претендентов на пьедестал в УПЛ.

"Десна в случае победы над Зарей в ближайшем туре может вклиниться в борьбу за второе место. И все же второе место я бы пока отдал Динамо. На их стороне опыт.

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Луганчане демонстрируют неплохой футбол, однако не чувствуется стабильности. Да, весной команда Виктора Скрипника пока не теряла очков, но их игра сейчас не такая яркая, какой была перед зимней паузой. Впрочем, посмотрим, впереди еще достаточно матчей, чтобы опровергнуть прогнозы. По большому счету, команды, которые находятся в турнирной таблице со второго места по пятое, имеют шансы взойти на пьедестал", – сказал Цихмейструк в комментарии изданию Zbirna.com

Напомним, после 21-го тура Динамо с 43 пунктами занимает вторую строчку турнирной таблицы чемпионата Украины и на один балл опережает Зарю. Десна с 39 очками идет четвертой.

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Теги
Заря Заря Десна Десна Динамо Киев Динамо Киев Эдуард Цихмейструк
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