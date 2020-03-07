Цихмейструк спрогнозував срібного призера УПЛ

Екс-хавбек збірної України Едуард Цихмейструк назвав реальних претендентів на п’єдестал в УПЛ.

"Десна в разі перемоги над Зорею у найближчому турі може вклинитися у боротьбу за другу сходинку. І все ж, друге місце я б поки віддав Динамо. На їхньому боці досвід.

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Луганці демонструють непоганий футбол, однак не відчувається стабільності. Так, навесні команда Віктора Скрипника поки не втрачала очок, але їхня гра зараз не є такою яскравою, як була перед зимовою паузою. Втім, подивимося, попереду ще достатньо матчів, щоб спростувати прогнози. За великим рахунком, команди, які перебувають в турнірній таблиці з другого місця по п'яте, мають шанси зійти на п'єдестал", – сказав Цихмейструк у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, після 21-го туру Динамо з 43 пунктами посідає другу сходинку турнірної таблиці чемпіонату України і на один бал випереджає Зорю. Десна з 39 очками йде четвертою.

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