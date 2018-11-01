Цихмейструк: Динамо может победить Шахтер благодаря запредельной мотивации

Экс-игрок сборной Украины Эдуард Цихмейструк поделился ожиданиями от матча 14 тура УПЛ Шахтер – Динамо.

"С одной стороны, сейчас не лучшее психологическое состояние у Динамо. С другой – может у них какая-то злость спортивная появится. Динамо может не столько удивить, сколько отдать все силы, чтобы снова дать результат. Наверное, удивить уже будет сложно.

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Должна быть какая-то огромная, запредельная мотивация, за счет чего Динамо может добиться победы в матче с Шахтером. Поражение от Львова в любом случае должно мотивировать. Не думаю, что Шахтер будет играть на ничью. Даже несмотря на то, что не будут играть Тайсон и Марлос, те люди, которые отвечают за креатив, не думаю, что Шахтер что-то поменяет в своем стиле, в котором он всегда действует в Украине.

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Он не играет вторым номером. Да, может отсутствие этих исполнителей будет на руку Динамо и может Шахтеру будет сложнее немного, но его стиль вряд ли изменится. Единственное что, игра может будет более спокойной и уверенной в плане того, что есть небольшой запас прочности. Не думаю, что Шахтер прямо отойдет к своим воротам и будет отражаться. В чемпионате Украины они так не играют", – цитирует Цихмейструка Тerrikon.com.