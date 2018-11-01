Цихмейструк: Динамо може перемогти Шахтар завдяки позамежній мотивації

Екс-гравець збірної України Едуард Цихмейструк поділився очікуваннями від матчу 14 туру УПЛ Шахтар – Динамо.

"З одного боку, зараз не найкращий психологічний стан у Динамо. З іншого – може у них якась злість спортивна з'явиться. Динамо може не стільки здивувати, скільки віддати всі сили, щоб знову дати результат. Напевно, здивувати вже буде складно.

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Повинна бути якась величезна, позамежна мотивація, за рахунок чого Динамо може домогтися перемоги в матчі з Шахтарем. Поразка від Львова в будь-якому випадку повинна мотивувати. Не думаю, що Шахтар буде грати на нічию. Навіть попри те, що не гратимуть Тайсон і Марлос, ті люди, які відповідають за креатив, не думаю, що Шахтар щось поміняє в своєму стилі, в якому він завжди діє в Україні.

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Він не грає другим номером. Так, може відсутність цих виконавців буде на руку Динамо і може Шахтарю буде складніше трошки, але його стиль навряд чи зміниться. Єдине що, гра може буде більш спокійною і впевненою в плані того, що є невеликий запас міцності. Не думаю, що Шахтар прямо відійде до своїх воріт і буде відбиватися. У чемпіонаті України вони так не грають", – цитує Цихмейструка Тerrikon.com.