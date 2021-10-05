В тройку лучших вошли только представители АПЛ. Лидирует Манчестер Сити – стоимость состава составляет 1,280 млрд евро. За ним расположился Манчестер Юнайтед (1,214 млрд), а на третьем месте Челси – 946 млн евро.

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В пятерку также заскочили Барселона (896 млн) и Бавария (890 млн). Интересно, что суперзвездный ПСЖ оценили лишь в 808 млн евро – 8 место в рейтинге. Также в список попали Ливерпуль, Реал, Боруссия Дортмунд и Атлетико.

К слову, показатели актуальны по состоянию на 1 октября, а игроки, которые выступают на правах аренды, не учитывались.

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