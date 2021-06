В первую тройку также попали игроки Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд (178 млн евро) и Маркус Рашфорд (159 млн), сообщает CIES в своем Twitter.

На четвертой строчке расположился нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд (155.5 млн). Новым лидером рейтинга стал Фил Фоден, его трансфер оценивается в 190.2 млн. Интересно, что форвард ПСЖ Килиан Мбаппе выпал из первой десятки, заняв 12 место (118 млн). Месси и Роналду вообще не попали в этот список.

Напомним, Фоден провел в сезоне 2020/21 за Манчестер Сити 50 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал 10 результативных передач.

