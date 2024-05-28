Александр Кемкин уже в ближайшее время может сменить клуб.

Действующий чемпион Грузии Динамо Батуми проявляет предметный интерес к вратарю Миная Александру Кемкину, сообщает Sport.ua.

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По информации источника, главный тренер батумцев Андрей Демченко лично заинтересован в трансфере Кемкина, ведь знает вратаря еще по системе запорожского Металлурга. Отмечается, что украинскому наставнику импонирует умение Александра играть ногами. Именно под такой профиль вратаря команда строит собственную игру.

Ранее сообщалось, что на Кемкина претендует Александрия, а также представители элитных дивизионов Польши, Хорватии и Бельгии.

Напомним, Александр – воспитанник Шахтера. В Минай перешел в июле 2021 года, подписав контракт до лета 2025-го. В текущем сезоне провел за закарпатцев 15 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 24 гола (в 2 поединках отстоял "на ноль"). По итогам сезона Минай вылетел из УПЛ. Transfermarkt оценивает голкипера в 50 тысяч евро.

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