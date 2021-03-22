"У меня была мечта сыграть против Буффона на поле и встретиться с ним. С 2006 года я смотрел его игры, мне нравится его энергетика. У него сумасшедшая харизма, он выручает команду своей стабильностью на протяжении всей карьеры. После того, как они стали чемпионами мира, я сильно за него болел.

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Наш генеральный директор Резо Чохонелидзе ранее работал в Милане. Я сначала хотел футболку Буффона взять. Резо говорит после игры: "Пошли". Мы пришли в раздевалку Ювентуса, он поговорил с их директором, позвали Джиджи.

Честно, я вообще забыл о футболке, мне все равно было. Я его увидел и чуть не расплакался, как маленький мальчик. Даже не знал, о чем с ним говорить. Он мне пожелал удачи, я – ему. У него сумасшедшая энергетика. Думаю, таких, как я, у него по несколько человек в день, потому что он – легенда. Меня пацаны спрашивают, чего футболку не взял. Так у меня есть фото с ним! Я с ним обнимался, зачем мне его футболка? Эти эмоции никак не подделаешь", – сказал Бущан в интервью YouTube-каналу BurBuzz.

Напомним, Георгий – воспитанник Динамо. Профессиональную карьеру начал в 2011 году. За основную команду дебютировал 20 августа 2017 года в матче УПЛ против Стали. В текущем сезоне провел за "бело-синих" 29 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 25 голов. Еще в 13 матчах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

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