"Слишком много работы было сделано, чтобы стать первым номером Динамо, много энергии, черновой работы потрачено на это все. Я счастлив, что имею на сегодняшний день.

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Мне было лет 8-9, естественно все хотели играть в нападении: Шевченко феерил в Милане и я тоже хотел забивать голы. Из-за роста за старших стоял на воротах, потому что не пускали в нападение, а со сверстниками пытался играть впереди. Меня поставили сначала защитником – мне так не понравилось... Думаю, ну ладно – купил себе перчатки с пупырышками за 1 гривну, так и пошло. Некоторое время еще играл защитником за второй состав, а за основу вратарем был.

После академии у меня левая нога была для ходьбы. Приходилось много времени работать индивидуально с Тарасом Луценко, когда игра ногами стала востребованной. Я очень благодарен ему за это.

В Динамо-2 я попал после травмы плеча, долго восстанавливался, потом на мое место взяли Артура Рудько. Он очень хороший вратарь, было интересно с ним работать, хотя и не всегда приятно было находиться рядом, потому что он играл, а мое психологическое состояние не было нормальным. Накручивал сильно себя, что это заговор. Жаль, что Динамо-2 расформировали, потому что играть с мужиками в Первой лиге лучше, чем в U-21", – сказал Бущан в интервью YouTube-каналу BurBuzz.

Напомним, Георгий – воспитанник Динамо. Профессиональную карьеру начал в 2011 году. За основную команду дебютировал 20 августа 2017 года в матче УПЛ против Стали. В текущем сезоне провел за "бело-синих" 29 поединков во всех турнирах, в которых пропустил 25 голов. Еще в 13 матчах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

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