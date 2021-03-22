"У мене була мрія зіграти проти Буфона на полі і зустрітися з ним. З 2006 року я дивився його ігри, мені подобається його енергетика. У нього божевільна харизма, він виручає команду своєю стабільністю протягом всієї кар'єри. Після того, як вони стали чемпіонами світу, я сильно за нього вболівав.

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Наш генеральний директор Резо Чохонелідзе раніше працював у Мілані. Я спочатку хотів футболку Буффона взяти. Резо каже після гри: "Пішли". Ми прийшли до роздягальні Ювентуса, він поговорив з їхнім директором, покликали Джіджі.

Чесно, я взагалі забув про футболку, мені все одно було. Я його побачив і мало не розплакався, як маленький хлопчик. Навіть не знав, про що з ним говорити. Він мені побажав удачі, я – йому. У нього божевільна енергетика. Думаю, таких, як я, у нього по кілька осіб щодня, тому що він – легенда. Мене пацани питають, чого футболку не взяв. Так у мене є фото з ним! Я з ним обіймався, навіщо мені його футболка? Ці емоції ніяк не підробиш", – сказав Бущан в інтерв'ю YouTube-каналу BurBuzz.

Нагадаємо, Георгій – вихованець Динамо. Професіональну кар'єру розпочав у 2011 році. За основну команду дебютував 20 серпня 2017 року у матчі УПЛ проти Сталі. У поточному сезоні провів за "біло-синіх" 29 поєдинків у всіх турнірах, в яких пропустив 25 голів. Ще у 13 матчах зумів зберегти свої ворота недоторканими.

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